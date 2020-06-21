Çin'de Koronavirüs aşısı deneylerinde ikinci aşamaya geçildi

Çin Tıbbi Bilimler Akademisi Biyoloji Enstitüsü (IMBCAMS), Koronavirüs aşısının insanlar üzerinde denenmesinde Cumartesi günü ikinci aşamaya geçtiğini açıkladı.

Reuters ajansının haberine göre enstitü aşıyı bu yıl üretmeyi ve Çin’in gelecekteki aşı stoklarını oluşturmayı planlıyor.

Çin'de altı potansiyel aşının insanlar üzerinde denenmesine Mayıs ayında başlanmıştı İkinci aşama klinik deneylerinde, enjeksiyonun dozuna karar verilerek, potansiyel aşının güvenli olup olmadığını değerlendirilecek ve aşının sağlıklı insanlarda aşının neden olduğu bağışıklık tepkisi ölçülecek.

Bir aşı ancak üçüncü aşamada geniş çaplı bir deneme süreci öncesi satış onayı olabiliyor.

Dünyada Çin dışında da birkaç potansiyel aşının denendiği biliniyor.