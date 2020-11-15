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Koronavirüs

Çin'de, ithal edilen etlerin ambalajlarında Koronavirüs'e rastlandı

15 Kasım 2020 20:30

Çin'in Henan ve Şandong eyaletlerinde, dondurulmuş sığır ve domuz etlerinin ambalajında yeni tip koronavirüs tespit edildi.

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