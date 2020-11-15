Çin'de, ithal edilen etlerin ambalajlarında Koronavirüs'e rastlandı

Yerel sağlık yetkilileri, Henan'a bağlı Zhengzhou kentinde, Arjantin'den ithal edilen 24 ton dondurulmuş domuz etinin ambalajından örnekler alarak Koronavirüs testi yaptı.
Yetkililer, alınan 15 örneğin beşinde Koronavirüs'e rastlandığını açıkladı.
Testlerin ürünler dağıtılmadan önce yapıldığına dikkati çeken yetkililer, ambalajların taşındığı araçların ve çevrenin dezenfekte edildiğini vurguladı.
Ambalajlarla teması olanlara yapılan Koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.