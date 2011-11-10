Çin de İran'a yaptırıma destek vermeyecek

T24

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova'da bir araya gelen Rus ve Çinli diplomatların, ''İran'a, ek yaptırımların istenen sonuçları vermeyeceği konusunda hemfikir olduklarını'' ifade ettikleri belirtildi.Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) İran'ın nükleer programıyla ilgili raporunun yayınlanmasından sonra Tahran'a karşı yeni yaptırımların kabul edilmesine destek vermeyeceğini açıklamıştı.Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Tahran'ın UAEK'ya karşı esnek ve samimi olması gerektiğini belirterek, Çin'in İran'ın nükleer sorununun ''diyalog ve işbirliği'' yoluyla çözülmesi yönündeki resmi tutumunu ifade etmişti.