T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin de İran'a yaptırıma destek vermeyecek

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Rusya'nın ardından, diğer daimi üye Çin'in de İran'a yeni yaptırımlara...

10 Kasım 2011 02:00

T24 - BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Rusya'nın ardından, diğer daimi üye Çin'in de İran'a yeni yaptırımlara destek vermeyeceği bildirildi. 

İsrail'in, İran'ı vurma tarihini İngiltere verdi!

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova'da bir araya gelen Rus ve Çinli diplomatların, ''İran'a, ek yaptırımların istenen sonuçları vermeyeceği konusunda hemfikir olduklarını'' ifade ettikleri belirtildi.

Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) İran'ın nükleer programıyla ilgili raporunun yayınlanmasından sonra Tahran'a karşı yeni yaptırımların kabul edilmesine destek vermeyeceğini açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Tahran'ın UAEK'ya karşı esnek ve samimi olması gerektiğini belirterek, Çin'in İran'ın nükleer sorununun ''diyalog ve işbirliği'' yoluyla çözülmesi yönündeki resmi tutumunu ifade etmişti. 


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24