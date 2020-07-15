Çin'de evi yıkılan şoför, "bilinçli olarak" otobüsü köprüden aşağı sürdü: 21 ölü

T24 Dış Haberler

Çin'de polis, bir otobüs şoförünün "intikam almak için" bilinçli olarak kaza yaptığını ve kendisi dahil 21 kişinin ölümüne sebep olduğunu belirtti.

Anshun kentindeki olayla ilgili yapılan resmi açıklamaya göre aracı kullanmadan önce yüksek dereceli alkollü içki içen Zhang soyadlı şoför, bilinçli olarak içi dolu otobüsü bir köprüden aşağı sürdü.

Göle düşen araçta ölen 21 kişinin yanı sıra 15 kişi de yaralandı. Araçta üniversite sınavına girmeye giden öğrencilerin de bulunduğu belirtildi.

Otobüs şoförünün aracı köprüden aşağı sürmeden önce kaldığı sosyal konutun devlet tarafından yıkıldığını da öğrendiği bildirildi. Anshun polisi, "Zhang hayatından ve kiraladığı lojmanın yıkılmasından memnun değildi. Dikkat çekmek için suç işledi" açıklamasında bulundu.

Zhang'ın olaydan saatler önce WeChat üzerinden "dünyadan sıkıldığına dair" sesli mesajlar gönderdiği de belirtildi.