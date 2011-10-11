Çin de Esad'a nota verdi

T24

'Suriye savaştan kaçınacak'



ABD ve Avrupa'ya intihar bombacısı göndeririz



Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye yönetiminin, söz verdiği reformları hızla gerçekleştirmesinin zorunluluğuna dikkat çekildi. BM Güvenlik Konseyi'nde geçtiğimiz hafta Suriye'ye yaptırım kararını Rusya ve Çin veto etmişti. Veto kararının ardından Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Beşşar Esad'ın söz verdiği reformları biran önce gerçekleştirmemesi halinde, görevi bırakması gerektiğini söylemişti.Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın danışmanı Butheyna Şaban da, yabancı güçleri Esad hükümetini devirmek için ülkede iç savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı. Beşşar Esad'ın protestoculara karşı askeri operasyonlarını da savunan Şaban, yabancı güçlerin çabalarına rağmen Suriye'nin savaştan kaçınacağını belirtti.Suriye'nin Başmüftüsü Şeyh Ahmed Bedreddin Hasun da, ülkesine karşı askeri operasyonlar başlatmaları durumunda, Suriye'nin ABD ve Avrupa'da bombalı intihar saldırıları düzenleyeceğini söyledi. Oğlu geçen hafta İdlib vilayetinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Sünni din adamı Hasun, El Cezire televizyonunun haberine göre, pazar günü ülkeyi ziyaret eden Lübnan heyetine "Tüm Avrupa'ya ve ABD'ye söylüyorum: Eğer Suriye ve Lübnan'ı bombalarsanız, halen sizin yanınızdaki intihar bombacılarını hazırlayacağız. Bugünden sonra göze göz dişe diş" diye konuştu.