Çin'de elektrikli otomobillere yoğun talep; satışlar yıllık yüzde 141 arttı

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre ülkede ekim ayında binek araç satışları yıllık bazda yüzde 4,1 azalırken, elektrikli otomobillere olan talep ise artış kaydetti. Toplam satışlardaki azalmaya karşın elektrikli otomobil satışları yıllık yüzde 141,1 arttı.

Ülkede yılın 10 ayında 2,14 milyon elektrikli otomobil satılırken, satışlar önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 191,9 artış kaydetti.

Ekim ayında 321 bin elektrikli otomobil satıldı.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Çin iştiraki, yurt içinde 13 bin 725 araç satarken, 40 bin 666 aracı yurt dışına ihraç etti.

CPCA, binek araç satışlarının 2022'de yüzde 5 artmasının beklendiğini bildirdi.