Çin'de Covid önlemlerini ihlal etmekle suçlanan dört kişi, polis tarafından sokaklarda yürütülerek teşhir edildi

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Çin'in Jingşi kentinde silahlı polisler, Covid önlemlerini ihlal etmekle suçlanan dört kişiyi zorla şehrin sokaklarında yürüterek teşhir etti.

Şehrin sokaklarında üzerlerinde beyaz koruyucu giysilerle yürütülen dört kişinin Koronavirüs nedeniyle Çin'de ülke içi seyahat yasakken, şehirler arası insan kaçırdığı iddia ediliyor. Devlete bağlı Guangşi gazetesi, uygulamanın amacının insanları "sınır bağlantılı suçlar işlemekten caydırmak" olduğunu belirtti.

Çin Kültür Devrimi sırasında tutukluların küçük düşürülmesi yaygın bir hareket olsa da, ülkede uzun süredir bu tür uygulamalar yasak. Komünist Parti bağlantılı Beijing News, "Jingşi'deki olay hukukun üstünlüğünü ihlal ediyor; tekrar böyle bir şey yaşanmasına izin verilemez" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede 350 milyon kez izlendi ve videolara binlerce yorum yapıldı.

Çin, Koronavirüs vakalarındaki artışlarla mücadele amacıyla ülkenin çeşitli noktalarında kapanma kararı aldı.