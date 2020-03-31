Çin'de cep telefonu kullanıcı sayısı 4 ayda 21 milyon düştü: Pekin, gerçek rakamları açıklamadı mı?

T24 Dış haberler

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ülkede Şubat 2020'ye ilişkin cep telefonu kullanıcı verilerini paylaştı. Bakanlığın açıkladığı verilerle Kasım 2019'daki cep telefonu kullanan kişi sayısı arasında 21 milyonluk fark olması dikkati çekti.

Çin'in muhalif görüşlere yer veren yayın organi The Epoch Times, bakanlığın Şubat 2020 ve Kasım 2019 cep telefonu kullanımı verileri arasındaki 21 milyonluk farkın hükûmetin yeni tip Koronavirüs kaynaklı ölüm rakamlarına ilişkin şüphe uyandırdığını öne sürdü.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Kasım 2019 için bin 601 milyar insanın cep telefonu kullandığını açıklarken bu rakam Şubat 2020 verilerinde bin 58 milyara düştü.

The Epoch Times'ın ABD'de yaşayan Çin temsilcisi Tang Jingyuan rakamlardaki farka ilişkin şunları söyledi: Çin'de yönetim tüm cep telefonlarında bir sağlık kodu bulundurulmasını zorunlu kılıyor. Yalnızca "yeşil koda" sahip insanlar sağlıklı oldukları düşünülerek Çin'de bir yerden bir yere gidebiliyor. Bu nedenle birinin yalnızca cep telefonunu iptal etmesi Koronavirüs salgını döneminde mümkün değil" dedi.

Cep telefonlarında sağlık verileri toplanıyor

Gazetenin aktardığına göre, Çin yönetimi cep telefonları için sağlık kodu uygulamasını 10 Mart'ta başlattı. Bu uygulamada Çinliler telefonlarına uygulama yükleyerek sağlık bilgilerini girdi. Sağlık bilgilerine göre telefonda kişilere göre bir sağlık kodu oluştu. Kırmızı kod kişinin enfeksiyon hastalığı olduğunu, sarı kod hastalık ihtimali bulunduğunu, yeşil ise kişinin sağlıklı olduğunu gösterdi.

Bakanlık verilerine göre cep telefonu kullanıcı sayısında yaşanan büyük düşüşün ölenlerin sayısıyla ilgili olup olmadığı merak uyandırdı. Jinguan şöyle konuştu: "Şu an verilerin detayını bilmiyoruz. Eğer kapanan hatların yüzde 10'u bile ölümle ilişkiliyse bu 2 milyon demek oluyor"

Öte yandan Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın Bilgi ve İletişim Yönetimi Başkanı Han Xia, kapana hatların bir bölümünün Koronavirüs nedeniyle kapanan iş yerlerine ait olduğunu söyledi.

Çin'de John Hopkins Üniversitesi Koronavirüs haritası verilerine göre 82 bin 240 Koronavirüs vakası var. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 310 olarak belirtildi.