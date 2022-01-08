Çin'de bir ofisin kantini patladı: 16 ölü

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Çin'de bir ofisin kantininde öğle yemeği saatlerinde meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi yaralandı.

Cuma günü Chongqing kentinde meydana gelen patlamaya gaz sızıntısının sebep olduğuna inanılıyor.

Associated Press'in aktardığına göre patlama kantinin çökmesine neden oldu. Enkazın altında insanlar kaldı.

Olay yerine 600 arama kurtarma ekibi gönderilirken, enkaz altında kalan herkes gece yarısı itibariyle çıkarıldı.

Yerel basına konuşan bir görgü tanığı, patlamanın çevredeki binaların camlarının kırılmasına sebep olduğunu belirtti.

Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi.