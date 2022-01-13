Çin'de bir kadın, ilk kez buluştuğu adamla karantinaya girmek zorunda kaldı

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Çin'de bir kadın, ailesinin ayarladığı bir adamın evinde randevuya gittiğinde bölgenin karantinaya alınması üzerine, yeni tanıştığı kişiyle eve kapanmak zorunda kaldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, yeni tanıştığı adamla evde karantinada kalan kadının günlüğü sosyal medyada viral oldu.

Zhengzhou'da yaşayan Wang isimli kadın pazar akşamı ailesinin tanıştırdığı adamın evine yemeğe gitti. Şehirde çıkan Covid vakaları üzerine pazar gecesi çok sayıda bölge karantinaya alındı. Wang, yemeğini bitirdiği sırada karantinaya girmek zorunda olduklarını öğrendi.

Yaşadıklarını sosyal medyada çektiği videolarla anlatan Wang "Yaşlanıyorum, ailem beni çok sayıda kişiyle tanıştırdı. Son randevum bana yemek yapma yeteneklerini göstermek için evine çağırdı" dedi.

Wang, karantinada çektiği videolarda evinde kaldığı adamın ona yemekler yaptığını, kendisinin de temizliğe yardım ettiğini gösterdi.

Wang, tanıştığı adamla aralarında romantik bir durum yaşanmadığını söyledi.