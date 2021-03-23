Çin'de bir hükûmet ofisinde ev yapımı bomba patlatıldı: 4 ölü

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Çin'de güneyinde bir adamın köyündeki hükûmet ofisinde ev yapımı bomba patlatmasının ardından 4 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre olayda patlayıcıyı yapıp, ateşlediğinden şüphelenilen adam da patlamada hayatını kaybetti. Saldırıda 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Olayın Guangzhou yakınlarındaki 3 bin nüfuslu bir köyde meydana geldi.

Guangzhou Daily'ye göre yetkililer 270 hektarlık bir alanı eski bir köyü turist çekecek şekilde tekrar yaratması için Şangay merkezli bir geliştiriciye vermişti. Yerel medyaya göre bu kararın verilmesinde rol oynayan köy komitesinin ofisleri de patlatılan bina da bulunuyordu. Saldırının bu kararla alakalı olabileceği düşünülüyor.