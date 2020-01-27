Çin'de bilim insanları Koronavirüsü için aşı üretmeye bir adım daha yaklaştı

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Çin'de bilim insanları ve epidemiyolojistler şu ana kadar 80 kişiyi öldüren Koronavirüsü'ne karşı aşı üretimi için virüs türünü izole etmeyi başardıklarını açıkladı.

Devletin haber sitesi Chinanews.com'un aktardığına göre Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Virüs Salgını Departmanı Direktörü Şu Venbo, araştırmacıların Vuhan'dan 2 Ocak'ta gönderilen 4 örnek üzerinde "yüksek çıktılı genetik dizileme" teknolojisi kullandıklarını ve patojenin genomunu belirlediklerini ifade etti.

Bu gelişme Koronavirüsü'ne karşı bir aşı geliştirilmesi için önemli bir adım olarak görülse de, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi aşının ne zaman hazır olacağıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden bir başka yetkili Tan Venji, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Vuhan virüsünün "Sars'ın uzaktan akrabası" olduğunu ve salgına yarasaların sebep olduğunu açıklamak için erken olduğunu ifade etti.