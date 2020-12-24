Çin’de Alibaba’ya tekel soruşturması

Çin'de Pekin yönetimi ile ülkenin en büyük teknoloji şirketi Alibaba'nın patronu Jack Ma arasındaki gerilim büyüyor.

Financial Times'ın haberine göre, Çin'de piyasa düzenleyici otorite, “şikayetler üzerine” Alibaba hakkında bugün tekel karşıtı soruşturma başlattı. Haberde, bu soruşturmanın Çin'de büyük bir teknoloji şirketine açılan ilk anti-tekel soruşturması olduğu belirtildi.

Alibaba'dan yapılan açıklamada, işlerin normal seyrinde sürdüğü ve soruşturma kapsamında düzenleyicilerle iş birliği içinde çalışılacağı belirtildi.

Soruşturma haberi üzerine, Hong Kong borsasında işlem gören Alibaba hisselerinin değerinde yüzde 8'e varan düşüş görüldü.