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Ekonomi

Çin’de Alibaba’ya tekel soruşturması

24 Aralık 2020 18:34

Çin'de ülkenin en büyük e-ticaret şirketi Alibaba hakkında anti-tekel soruşturması başlatıldı. Alibaba'nın patronu Jack Ma'nın 24 Ekim'de finansal kurumları eleştirdiği konuşması sonrasında yönetimle ilişkileri gerilmişti.

Çin'de Pekin yönetimi ile ülkenin en büyük teknoloji şirketi Alibaba'nın patronu Jack Ma arasındaki gerilim büyüyor.

Financial Times'ın haberine göre, Çin'de piyasa düzenleyici otorite, “şikayetler üzerine” Alibaba hakkında bugün tekel karşıtı soruşturma başlattı. Haberde, bu soruşturmanın Çin'de büyük bir teknoloji şirketine açılan ilk anti-tekel soruşturması olduğu belirtildi.

Alibaba'dan yapılan açıklamada, işlerin normal seyrinde sürdüğü ve soruşturma kapsamında düzenleyicilerle iş birliği içinde çalışılacağı belirtildi.

Soruşturma haberi üzerine, Hong Kong borsasında işlem gören Alibaba hisselerinin değerinde yüzde 8'e varan düşüş görüldü.

 

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