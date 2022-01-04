Çin'de 3 asemptomatik vaka bulunan 1.3 milyon nüfuslu şehir karantinaya alındı

Çin'in Henan bölgesinde bulunan 1.3 milyon nüfuslu Yuzhou isimli şehir, üç asemptomatik Koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine tam kapanmaya alındı.

The Global Times'da yer alan habere göre, Çin'de 100'den fazla Covid vakası çıktıktan sonra karantinaya alınan Xi'an şehrinin ardından Yozhou isimli küçük şehir de üç asemptomatik vaka sonrası karantinaya alındı.

Yuzhou'da iki asemptomatik vaka bulunması sonrası pazar günü olağanüstü hal önlemleri alınmış, toplu tarışma durdurulmuş, uzaktan eğitim kararı alınmıştı.

Pazar gecesi şehir yönetiminden yapılan açıklamada tüm toplu etkinliklerin iptal edildiği belirtildi. Alışveriş merkezleri, süper marketler temel ihtiyaçlar için tedariklerini korumak dışında tüm aktiviteyi durdurdu.

Şehir merkezinde temel ihtiyaçları sağlayacak meslekler dışında kimsenin evden çıkmaması istendi.