Çin Dalay Lama'ya tepkili

Uluslararası Taoyuan Havaalanı'nda yandaşları tarafından karşılanan Dalay Lama, Tayvan'a gelmek üzere Hindistan'dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Tayvan'daki tayfun kurbanlarını ziyaret etmesinin kendisi için manevi bir sorumluluk olduğunu, bu ziyaretin Çin ile Tayvan arasında gerilime yol açacağını sanmadığını söyledi.



Çin hükümeti, Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama'nın Tayvan ziyaretinin Pekin ile Taypey arasındaki ilişkilere "kaçınılmaz olarak olumsuz etkisi olacağını" bildirdi.



Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi sözcüsü, Demokratik İlerici Parti'nin Dalay Lama'yı Tayvan'a davet etmesinin "art niyetli" bir davranış olduğunu belirtti.



Sözcü, bu ziyaretin "kıta Çini ile Tayvan arasındaki ilişkilere kaçınılmaz olarak olumsuz etkisi olacağını" kaydetti.



Pekin yönetimi daha önce, Tayvan'ın Dalay Lama'nın ziyaretine izin vermesine "kararlılıkla karşı çıktıklarını" bildirmişti.



Çin'in tepkisinden çekindiği için geçen yıl Dalay Lama'nın ziyaret teklifini reddeden Tayvan, dini liderin Morakot tayfununda hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etme isteğine olumlu yanıt vermişti.



Tayvan'ı ay başında vuran Morakot tayfununun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 550'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.

