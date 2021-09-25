Çin, çevrimiçi yapımcıları "yararlı" çizgi filmler yaratmaya teşvik ediyor

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Çin'in yayın düzenleyicisi, çevrimiçi yapımcıları "yararlı" çizgi filmler yaratmaya ve şiddet veya pornografik içerikleri kısıtlamaya teşvik edeceğini söyledi.

Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi, geç saatlerde yayımlanan bildiride, çizgi filmlerin ana izleyici kitlesinin çocuklar ve gençler olduğunu ve nitelikli ajansların "gerçeği, iyiliği ve güzelliği destekleyen" içerik yayınlaması gerektiğini söyledi.

İktidardaki Komünist Parti, eğlence endüstrisini temizlemek için kampanyasını hızlandırdı, yasadışı veya etik olmayan davranışlarda bulunan ünlülere daha sert cezalar vaat etti.

Kampanyalar, hükümetin eşitsizliği, yükselen emlak fiyatlarını ve kar amaçlı eğitim kurumlarını ele alma sözü vermesiyle birlikte, ülkenin kültürü ve ekonomisinin tüm yönlerine müdahale etme çabasının parçası oldu.

Komünist parti temmuz ayında yüzüncü yılını kutladı ve Başkan Şi Cinping, partinin yetkilerini ve Çin halkının birliğini "güçlendirmeyi" vaat etti.