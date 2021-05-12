Çin Büyükelçiliği: Önümüzdeki 10 gün içinde büyük olasılıkla Türkiye’ye yeniden aşı nakli başlayacak

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'ye tedariği aksayan Koronavirüs aşısına karşı geliştirilen Sinovac için, "10 gün içinde büyük olasılıkla Türkiye’ye yeniden aşı nakli başlayacak. İlk nakil 1 milyon dozun üstünde olur" dedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Çin'in Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Cheng Weihua ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Weihua, Çin'in 40 ülkeye aşı sattığını, Türkiye'nin 26 milyon dozla birinci sırada yer aldığını belirterek, "Nisan ayından itibaren Çin’de 300 milyon dozluk büyük bir aşılama süreci başladı. Bu nedenle Türkiye’ye nakil de durdu. Bunda hiçbir siyasi ya da benzer neden yoktur. Önümüzdeki 10 gün içinde büyük olasılıkla Türkiye’ye yeniden aşı nakli başlayacak. İlk nakil 1 milyon dozun üstünde olur. Çin aşısının koruyucu etkisi bizim hesaplamamızla yüzde 81.34" dedi.

Weihua, Balbay'ın Uygurlara ilişkin gündemdeki soykırım yapıldığı, yoğun tutuklamalar olduğu, baskı uygulandığı iddialarına ilişkin sorusu üzerine de "Bugün için Uygurlarla kardeşçe yaşıyoruz. Biz soykırım deyince Amerikalıların yerlilere yaptığını ve Nazileri anlıyoruz. 1980’lerden sonra Çin’de her aileye bir çocuk kısıtlaması getirildi. Uygurlar bundan ayrı tutuldu. Bugün Türkiye’de Çin için kötü şeyler anlatanlar bile 3-4 kardeş olduklarını söylüyorlar. Son birkaç kuşakta Uygur nüfusu yüzde 25, örneğin Han soyundan gelenlerin nüfusu yüzde 2 arttı. Son 4 yılda barış geldiği için yüzde 90’ı yerli olmak üzere Sincan’a 200 milyon turist ziyaret etti. Sincan’da büyük şehirler Urumçi, Kaşgar’da tüm tabelalar iki dille, Mandarin Çincesi ve Uygurcadır. Çin para birimi Yuan’ın üzerinde 5 dil vardır, biri Uygurcadır. Çin’de üniversiteye giriş sınavları da 5 dilde yapılır. Sincan’da sınavlar Uygurcadır" yanıtını verdi.