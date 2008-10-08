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Kültür-Sanat

Çin, Bruce Lee'yi hatırladı

Çin devlet televizyonu, Kung Fu yıldızı ve aktör Bruce Lee’nin hayatını konu alan 50 bölümlük dizi yayımlayacak.

08 Ekim 2008 03:00

Çin devlet televizyonu, Kung Fu yıldızı ve aktör Bruce Lee’nin hayatını konu alan 50 bölümlük dizi yayımlayacak. Yaklaşık 7 milyon dolara mal olan "Bruce Lee Efsanesi" adlı yapım, ülkede Lee hakkında çekilmiş ilk dizi ya da film olma özelliği taşıyor.

Çekimleri Çin, Hong Kong, Macao, ABD, İtalya ve Tayland’da yapılan ve toplam 9 ayda tamamlanan dizi, bu hafta sonu yayımlanmaya başlıyor. Dizide Lee’nin Hong Kong’da geçen gençlik yılları, Uzak Doğu sporlarını öğrendiği ve öğrettiği ABD’ye taşınması, oyunculuk kariyeri ve genç yaştaki ölümü anlatılıyor.

Diziyle ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında, Lee’nin, "gücü, çevikliği, zekası, onuru, karizması ve Çinlilik bilinci aşılayan filmleri ile yükselmekte olan güçlü yeni Çin için önemli bir sembol olduğu" ifade edildi.



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