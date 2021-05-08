Çin, BM ülkelerinden Uygur organizasyonuna katılmamalarını talep etti

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Çin'in diğer Birleşmiş Milletler ülkelerini ABD, Almanya ve Britanya gibi ülkeler tarafından organize edilen Pekin'in Uygurlara uyguladığı baskının ele alınacağı bir etkinliğe katılmamaya davet ettiği belirtildi.

Pekin, organizatör ülkeleri, "İnsan hakları sorunlarını bir siyasi araç olarak kullanarak Çin'in iç işlerine müdahale etmeye çalışmakla" suçladı.

Reuters'ın aktardığına göre Çin, organizatörler arasında bulunmayan ülkelere organizasyona katılmamaya ikna etmek için notlar gönderdi.

Çin'in gönderdiği notta, "Bu siyasi gerekçelerle yapılan bir organizasyon. Misyonunuzun bu Çin karşıtı organizasyona KATILMAMASINI talep ediyoruz" denildiği belirtildi.

İnsan Hakları Gözlemevi'nin BM Direktörü Louis Charbonneau, "Pekin uzun süredir hükümetleri zorbalık yaparak sessizliğe itmeye çalışıyordu ancak bu strateji başarısız oldu. Giderek daha fazla ülke Çin'in Uygur ve diğer Türki azınlıklara yöelik işlediği korkuç suçlara karşı ses çıkarıyor" dedi.

Organizasyonun gelecek çarşamba gerçekleştirilmesi planlanıyor.