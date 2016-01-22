Çin: Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmalı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ortadoğu’da çatışmaların sona ermesi gerektiğini söyleyerek, “1967 sınırları çerçevesinde tam bağımsız ve başkentinin Doğu Kudüs olacağı bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini” ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, Ortadoğu turunun ikinci ayağı olan Mısır’daki temasları sürüyor. ‘İpek Yolu’ projesi için harekete geçen ve Suudi Arabistan’ın ardından Mısır’a giden Şi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ile 21 anlaşma imzaladı. İlk kez Arap Birliği’ne hitap eden Şi, ‘marjinalleştirilmemesini’ istediği İsrail-Filistin sorunuyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Uluslararası toplumu Filistin halkına yardıma çağıran Şi şöyle konuştu: "Ortadoğu’da çatışmaların sona ermesi gerekir. Sorunlar diyalog yolu ile çözülmelidir. Diyalog yolu uzun olabilir ama olumsuz sonuçları az olduğu gibi faydası da fazla olur. Siyasi çözümlere ulaşabilmek için çareler aranmalıdır. Arap Birliği’nin Filistin-İsrail diyaloğunun tekrar başlaması konusundaki çabalarına destek veriyoruz.”

“Suriye’de derhal ateşkes sağlanmalı”

Suriye konusunda da derhal ateşkes sağlanması gerektiğine vurgu yapan Şi, "Suriye’deki çatışma ortamının daha fazla sürmesi mümkün değildir" uyarısı yaptı. Terör konusunda uluslararası topluma büyük görev düştüğüne ve terörle mücadele için işbirliğinin gerekli olduğuna vurgu yapan Şi, terörün herhangi bir din veya ırk ile bağdaştırılmasının doğru olmadığının altını çizdi.

Arap ülkelerine 20 milyar dolarlık kredi

Diğer taraftan ekonomik ilişkilere değinen Şi, Arap ülkelerine 20 milyar dolar kredi vermeyi planladıklarını söyledi: "Çin, Arap ülkelerinin en büyük ikinci ticaret ortağı durumunda. Arap ülkelerinden her hafta Çin’e 183 uçak seferi düzenleniyor. Gelişme ve kalkınma, Ortadoğu’daki problemlerin çözümünü kolaylaştıracaktır. Kalkınma olursa çatışma ortamları daralır. Ortadoğu’da barışın önündeki engeller kaldırılmalıdır. İstikrar ve kalkınma arasında doğru orantı bulunmaktadır. Din ve etnik temelli ayrılıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir.”

100 kitap çevrilecek

Arap ülkeleri ile kültürel ilişkilerden bahseden Şi, "İki kültürün yakınlaşması hedefine yönelik 100 kitabın tercüme edilmesini kararlaştırdık. Ayrıca Çin ve Arap sanatçıların karşılıklı ziyaretleri için gerekli ödenek ayrılacak" diye konuştu.

Mısır'ın yeni idari başkenti için ilk adımlar

Bu arada Şi ve Sisi başta ulaştırma, elektrik ve iskân olmak üzere birçok alanda 21 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı. Kahire'nin dışında kurulacak ‘yeni idari başkent’ projesinin ilk aşamasının hayata geçirilmesi amacıyla koşullu anlaşmalar imzalandı.