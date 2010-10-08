-ÇİN BAŞBAKANI VEN CİABAO'YA ANKARA'DA PROTESTO ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Ven Ciabao, Ankara'da kaldığı otelin önünde protesto edildi. Yurdun çeşitli yerlerinden otobüslerle Ankara'ya gelen Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi kalabalık bir grup, ellerinde pankartlarla Hilton Oteli'nin önünde toplandı. Burada Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Ven Ciabao'yu protesto eden grup, çeşitli sloganlar attı. Bu sırada dernek üyesi bir kişi, konuk Başbakan Ven Ciabao'nun fotoğrafını parçaladı. Çin Başbakanı Ven Ciabao'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere otelden ayrıldığı sırada bir kişi de polis barikatının arkasından ayakkabısını fırlattı. Göstericilerle, Ven Ciabao'nun bulunduğu aracın arasındaki mesafenin uzak olması nedeniyle ayakkabı isabet etmedi. Grup adına basın açıklaması yapan Dünya Uygur Kurultayı Başkan Yardımcısı Seyit Tümtürk, geçen yıl 5 Temmuz'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'deki Uygurluların demokratik hak arayışında bulunduğunu hatırlattı. Yaşanan olayların ''kanlı bir şekilde bastırıldığını'' kaydeden Tümtürk, ''Orantısız güç kullanımını, yargısız infazları ve Çin işgalini şiddetle protesto ettiklerini'' söyledi. Tümtürk, ''5 Temmuz'da katledilen, tutuklanan ve kaybolanlarla Kamboçya'dan ve Burma'dan 1,2 milyar dolar karşılığı Çin'e iade edilen 37 Uygurlunun akıbetinin soruşturulması, Çin'in devlet terörünün tekrarlanmaması için başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşlar, Pekin yönetimi üzerinde uluslararası hukuk kurallarını uygulamalıdır'' diye konuştu. Açıklamanın ardından otobüslere binerek bulundukları yerden ayrılan grubun zaman zaman güvenlik güçleriyle de tartıştığı gözlendi.