-ÇİN BAŞBAKANI: KALKINMA İÇİN EL ELE VERİN ŞANGHAY (A.A) - 31.10.2010 - Şanghay EXPO Dünya Fuarının son gününde düzenlenen EXPO 2010 Zirve Forumunda konuşan Çin Başbakanı Vın Ciaobo, kalkınma için dünyanın ele ele vermesi çağrısında bulundu. EXPO Merkezinde "Kentsel Yenilik ve Sürdürülebilir Kalkınma" adı altında yapılan foruma Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu katıldı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da katıldığı forumda birçok ülke başbakan düzeyinde temsil edildi. Forumda konuşan Vın Ciaobo, Şanghay EXPO'nun "Daha İyi Şehir, Daha İyi Yaşam" temasıyla tüm dünyanın ilgisini çektiğini, 159 yıllık EXPO tarihinin tüm rekorlarını kırdığını söyledi. Yüzlerce ülke ve kuruluşun katıldığı fuarı 70 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Vın, çok büyük bir katılımla yapılan fuarın tüm dünyayı bir araya getirdiğini belirtti. -EXPO: "KÜRESEL KÖY"- Vın, EXPO alanını "küresel bir köy" olarak niteledi ve bu alanın, ziyaretçilerin tüm dünyanın zenginliklerini bir arada görme fırsatı bulduğu bir alan olduğunu ifade etti. Fuar alanında her gün yüzlerce farklı kültürel etkinliğin yapıldığını anlatan Vın, birçok siyasi lider, devlet adamı, bilim adamı ve iş adamının bir araya gelerek Şanghay EXPO'da dünyanın geleceğini tartıştığına işaret etti. Vın, EXPO'nun hem dünyanın Çin'i, hemde Çin'in dünyayı tanımasına yardımcı olduğunu söyledi. Dünya fuarının ilk kez gelişmekte olan bir ülkede yapıldığını hatırlatan Vın, bunun yanı sıra fuarın küresel mali kriz sırasında ve Şanghay gibi büyük bir şehrin merkezinde düzenlenmesi gibi birçok ilki de bünyesinde barındırdığını belirtti. Bu organizasyona katkısı olan herkese teşekkür eden Vın, Şanghay EXPO'nun arkasında "ilham verici bir miras" bıraktığını kaydetti. Vın, 2010 Dünya Fuarının kültürel değişim ve entegrasyon açısından tüm ülkeler için bir fırsat olduğunu vurgulayarak, EXPO'nun eşitlik ve uyum üzerine kurulduğunu ifade etti. EXPO'nun 159 yıllık tarihi boyunca dünyada köklü değişimler yaşandığını anlatan Vın, tüm dünyanın ortaklaşa uyumu teşvik etmesini istedi. Vın, kalkınma için tüm dünyanın el ele vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Tüm insanlar dünya ailesinde kardeştirler" dedi. Doğanın da korunması gereğine işaret eden Çin Başbakanı, "Gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir dünya bırakmalıyız" diye konuştu.