-ÇİN BAŞBAKANI CİABAO ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak resmi bir ziyaret için Ankara'ya gelen Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Ven Ciabao, Türkiye ziyaretiyle iki taraf arasındaki siyasi güvenin güçlendirilmesi ve Çin-Türk dostluk ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasını diledi. Ciabao'yu Esenboğa Havalimanı'nda Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Çin'in Ankara Büyükelçisi Gong Şiaoşıng ve diğer ilgililer karşıladı. VIP salonunda bir süre dinlenen ve Bakan Çağlayan'dan bilgi alan konuk Başbakan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'yi ziyaret etmekten büyük bir zevk duyduğunu belirtti. Çin ve Türkiye'nin Asya'nın iki ucunda yer aldığına işaret eden Ciabao, aradaki mesafeye rağmen uygarlıkların yoğun teması nedeniyle iki halk arasında eskiden beri sıkı bağlar kurulduğunu kaydetti. Açıklamasında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, Çin ve Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini vurgulayan Ciabao, ''Dünyada derin değişikler yaşanmaya devam etmektedir. Barış, gelişme ve işbirliği cereyanı daha güçlü olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin sahnesi gitgide genişlemiştir. Bu bağlamda Türkiye-Çin ilişkilerinin gelişmesi de önemli fırsatlar sunmaktadır'' ifadelerini kullandı. Ziyareti sırasında Türk liderlerle iki tarafı da ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular üzerinde kapsamlı ve derin şekilde görüş alış verişinde bulunacağını ifade eden Ciabao, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Türkiye ziyaretimde Türk arkadaşlarla bir araya geleceğim. Bu ziyaret sayesinde, iki taraf arasındaki karşılıklı siyasi güvenin güçlendirilmesi, karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin derinleştirilmesi, geleneksel dostluğun pekiştirilmesi ve Çin-Türk dostluk ilişkilerinin yeni bir sayfasının açılmasını içtenlikle diliyorum." Konuk Başbakan Ven, yarın sabah Başbakanlık'ta resmi törenle karşılanacak. Ciabao'nun ziyareti çerçevesinde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çok sayıda anlaşmaya imza atılması bekleniyor. Konuk Başbakanın, Ankara'nın ardından İstanbul'a geçerek iş çevreleriyle bir araya gelmesi de öngörülüyor.