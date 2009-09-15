Çin askerleri Avrupa'da

Çin, Avrupa’da Romanya ile ortaklaşa askeri eğitim ve tatbikata başladı.



Şinhua ajansının haberine göre yetkililer, iki ordunun ortaklaşa düzenlediği 'Dostluk Operasyonu 2009' adı verilen eğitim tatbikatını, tarafların temel teknik ve taktik kapasitesini artırmak ve karşılıklı eğitim tecrübelerinden faydalanmak için yaptıklarını duyurdu.



Eğitimde temel olarak, atıcılık, tırmanış, sarp bölgelerde arama-kurtarma ve standart savaş tatbikatı yapılıyor.



Batı Romanya’da yapılan tatbikatın 23 eylüle kadar devam edeceği duyuruldu.