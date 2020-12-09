Çin aşısını yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Pfizer-BionTech aşısı için gönüllü olan Sahrap Soysal yan etkileri anlattı

Çin aşısı için gönüllü olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Alman aşısı yaptıran Kelebek yazarı Sahrap Soysal deneyimlerini anlattı. “Çin’den getirilen Sinovac firmasına ait aşının gönüllü olarak testlerine katılan Özkan, ilk fazda baş ağrısı yaşadığını, ikinci fazda ise halsizlik hissettiğini anlattı. Pfizer-BionTech aşısı için gönüllü olan Soysal da, aşı konusunda doktor olan eşine güvendiği için yaptırdığını söyledi. Herhangi bir yan etki yaşamadığını aktaran Soysal, "İnşallah bu aşı tüm insanlık adına hayırlı olur. Hep sağlıklı günlerinizin olması dileğimle" dedi.

"İlk fazda baş ağrısı"

Özlenen Özkan: “Çin’den getirilen Sinovac firmasına ait aşının gönüllü olarak testlerine katıldım. İlk dozu aldıktan bir gün sonra uzun süren ve ağrı kesici almamı gerektirecek bir baş ağrısı ile karşılaştım. O hafta ara ara bu baş ağrıları devam etti fakat ağrı kesicilerle bu süreci yönetebildim.

"İkinci fazda Halsizlik, mide bulantısı"

2’nci dozu olduktan sonra halsizlik yaşadım. Benimle birlikte aşı olan sağlık personelinde de çok ciddi bir yan etki görmedim. Sadece mide bulantısı ve kas ağrısı tarifi yapan arkadaşlarım oldu. Onun dışında ciddi bir etki yoktu.

Sahrap Soysal: Açıkçası 40 yıllık doktor eşime güvendim

Sahrap Soysal: “Eşim Doktor Nuri E. Soysal, ağustos ayında aşı konusunu açtığında o güne dek hiç aklımdan geçirmemiştim. Ben hep COVID-19 virüsüne karşı bir ilaç geliştirilecek ve tedavi olacağız diye düşünüyordum. Ancak doktor arkadaşları arasında uzun süredir aşı konusunu konuştuklarını ve tüm dünya ülkelerinde denemelere başlanacağını söyledi.

Ağustosun son haftasında aşı için sağlık personeli arasından denekler-gönüllüler seçilmeye başlandı ve eşim beni de başvuru listesine yazdırmış. Bir gün geldi ve ‘Bizi kabul etmişler’ dedi, çok şaşırdım. Çevremdeki herkes ‘Sakın yaptırma, aman kobay olma’ derken, biz ekim ayının başında aşının ilk dozunu yaptırdık. Açıkçası 40 yıllık doktor eşime güvendim. Çünkü çok araştırıp, çok okuduğunu biliyordum. Ayrıca başka çaremiz yoktu, çember epeyce daralmış, yakın çevremizden üzücü haberler almaya başlamıştık. Eşim bir doktor olarak hastaneye her gidip geldiğinde çok huzursuz oluyordu.

Pfizer-BionTech | "Herhangi bir yan etkisini görmedik, hiçbir sorun yaşamadık"

Sürekli test yaptırmak, sonucunu beklemek, o süre zarfında odasından hiç çıkamamak gibi endişe ve zorluklar yaşıyordu. Bence çok radikal bir karar alıp, beni de ‘Gönüllü Aşı Programı’na soktu. Biz Pfizer-BionTech tarafından geliştirilen aşının 2. fazını da yaptırdık. 3 hafta bekleyip antikor testi yaptırdık ve sonuç çok olumluydu. Herhangi bir yan etkisini görmedik, hiçbir sorun yaşamadık. İnşallah bu aşı tüm insanlık adına hayırlı olur. Hep sağlıklı günlerinizin olması dileğimle.”