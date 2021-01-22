"Çin aşıları pazar sabahı Türkiye'ye geliyor"

Çin aşısının ikinci partisi hafta sonu Türkiye'ye geliyor. NTV, teslimat gecikmezse 10 milyon doz aşının pazar sabahı Türkiye'de olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci parti Sinovac aşısının bu hafta sonu Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

NTV'nin haberine göre; aşıların pazar sabahı Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Çin'den yarın yola çıkacak aşıları taşıyan kargo uçağı pazar sabahı Türkiye'ye ulaşacak.

İlk partide Çin'den 3 milyon doz gelmişti. Yeni partide ise 10 milyon doz aşı daha gelecek. Böylece Türkiye toplamda 13 milyon doza ulaşmış olacak.