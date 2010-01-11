Çin artık dünyanın en büyük otomotiv pazarı

T24 - Çin, geçen yıl araç satışlarında ABD’yi geçerek dünyanın en büyük otomotiv pazarı olma unvanını ele geçirdi. Çin Otomobil İmalatçıları Derneği’nin verilerine göre, 2009 yılında Çin’de 10,3 milyon adedi otomobil olmak üzere toplam 13,6 milyon adet araç satıldı. Çin’de geçen yıl bu rakamın 10 milyonun üzerinde olması bekleniyordu. Çin’de otomobil satışları geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 52,9’luk bir artış gösterdi.





Çin’de 2009 yılındaki toplam araç satışlarının yaklaşık yüzde 30’unu yerli markalardan, kalan kısmı Çinli ve yabancı şirketlerin ortak üretimi ya da ithal edilen araçlardan oluştu.



Geçen yıl ABD’de ise toplam araç satışları 10,4 milyon adetle 27 yılın en düşük seviyesinde kaldı.



Piyasanın liderleri



Çin’de geçen yıl en fazla araç satışını Çin’in en büyük araç üreticisi Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), General Motors (GM) ve Liuzhou Wuling Automobile ortaklığı yaptı. SAIC-GM-Wuling, geçen yıl 976 bin 800 adet araç satarken, bu şirketi, 728 bin 200 adet ile SAIC ve Volkswagen ortaklığı Shanghai Volkswagen ve 708 bin 400 adet ile GM ve SAIC ortaklığı Shanghai GM izledi.



Çin’de geçen yıl en fazla Çin markası “BYD”nin F3 sedan model otomobili sattı. ABD’li iş adamı Warren Buffet’in yüzde 10 hissesi bulunan Shenzhen merkezli akü ve otomobil üreticisi BYD’nin F3 sedan modeli 2009 yılında 291 bin adet sattı. Şirket geçen yıl toplam 400 bin adet araç satışı yaptı.Shanghai GM de toplam 241 bin 100 adet “Buick Excelle” sattı.



Geçen yıl Çin’de 517 bin araç satan Japon otomotiv şirketi Nissan’ın bu

yıl hedefi ise 600 bin araç satmak.



Dünyanın en büyük otomotiv şirketi Toyota ise geçen yıl bu ülkede 700 bin araç sattı.



ABD’li otomotiv şirketi Ford’un Çin’deki araç satışları ise 2009 yılında önceki yıla göre yüzde 44 artarak, 440 bin 619 adet oldu.