Çin, Apple'ı da yasakladı

Çin, Kaspersky ve Symantec ürünlerinin ardından bazı Apple ürünlerinin de satılmasını yasakladı. iPad ve MacBook, güvenlik tehdidi oluşturdukları gerekçesiyle satış izni verilen ürünler listesinden çıkarıldı.

Çin, iPhone'un güvenlik tehdidi oluşturduğunu öne sürmesinden bir ay sonra iPad ve MacBook satışlarına yasak getirdi. Batılı firmalara karşı tavrını sertleştiren Çin, birkaç gün önce güvenlik yazılım şirketleri Kaspersky ve Symantec'e yasak getirmişti.

Bloomberg'ün verdiği bilgiye göre, iPad ve MacBook satışları güvenlik sebepleriyle yasaklandı. Adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Çin hükümetinin Temmuz ayında güncellediği 'satışına izin verilen elektronik ürünler listesinden' 10 Apple ürününün çıkarıldığını belirtmişti. Adı verilen ürünler arasında iPad, iPad Mini, MacBook Air ve MacBook Pro da yer alıyordu.

Çin Ekonomi Bakanlığı ve Ulusal Gelişim ve Reform Komisyonu'ndan (NDRC) yetkililer, aynı ürünlerin Haziran ayında hazırlanan listede yer aldığını belirtmişti.

Çin, Mayıs ayında Microsoft Windows 8 işletim sisteminin devlet binalarında kullanımını yasaklamıştı. Gerekçe olarak yine güvenlik sebepleri gösterilmişti.

Apple gelirleri büyük darbe alabilir

Apple, en son mali dönemde 37.4 milyar dolarlık gelirinin yüzde 16'sını Çin piyasasından elde etti. Üçüncü çeyrekte Çin'deki iPad satışları yüzde 51; Mac satışları ise yüzde 59 artış gösterdi.

Bloomberg, Çin'in eski ajan Edward Snowden tarafından ortaya çıkarılan NSA (ABD Ulusal Güvenlik Dairesi) skandalı nedeniyle gittikçe tedirgin hale geldiğini, Mayıs ayında beş Çinli askeri yetkilinin ABD tarafından casuslukla suçlaması üzerine tavrını sertleştirdiğini belirtti.

Apple sözcüsü Kristin Huguet, yorum yapmayı reddederken, Çin Ekonomi Bakanlığı ve NDRC'den de açıklama gelmedi. Çin'in satışına izin verilen elektronik ürünler listesi, akıllı telefonları kapsamıyor.

Kaynak: Al Jazeera