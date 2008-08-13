Çin altın madalyaya doymuyor

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''Su Kübü'' olarak adlandırılan Ulusal Su Sporları Merkezi'nde yapılan oyunların atlama müsabakalarının 3. gününde, Wang ve Chen ikilisi, 5 atlayışı da lider tamamlayıp, 363,54 puanla rakiplerini geride bırakarak, birincilik elde etti.



Çinli ikili, geçen yıl Avustralya'nın Melbourne kentinde yapılan dünya şampiyonasında da altın madalya kazanmıştı. Avustralya'dan Melissa Wu ve Briony Cole'un 335,16 puanla gümüş madalya aldığı mücadelede, Meksika'dan Paola Espinosa ve Tatiana Ortiz 330,06 puanla bronz madalya elde etti.



Atlama dalındaki mücadele, erkekler senkronize 3 metre tramplen atlama final müsabakasıyla devam edecek.

