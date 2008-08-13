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Spor

Çin altın madalyaya doymuyor

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bayanlar 10 metre senkronize kule atlamada, evsahibi ülkeden Wang Xin ve Chen Ruolin altın madalyanın sahibi oldu.

13 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

''Su Kübü'' olarak adlandırılan Ulusal Su Sporları Merkezi'nde yapılan oyunların atlama müsabakalarının 3. gününde, Wang ve Chen ikilisi, 5 atlayışı da lider tamamlayıp, 363,54 puanla rakiplerini geride bırakarak, birincilik elde etti.

Çinli ikili, geçen yıl Avustralya'nın Melbourne kentinde yapılan dünya şampiyonasında da altın madalya kazanmıştı. Avustralya'dan Melissa Wu ve Briony Cole'un 335,16 puanla gümüş madalya aldığı mücadelede, Meksika'dan Paola Espinosa ve Tatiana Ortiz 330,06 puanla bronz madalya elde etti.

Atlama dalındaki mücadele, erkekler senkronize 3 metre tramplen atlama final müsabakasıyla devam edecek.

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