-ÇİN, AIRBUS'A 150 UÇAK SİPARİŞİ VERECEK PARİS (A.A) - 13.09.2010 - Avrupa havacılık şirketi Airbus, Çin Hükümeti ile yaklaşık 16 milyar dolar değerinde en az 150 adet yeni uçak satışını öngören bir anlaşma için görüşmeler yapıyor. Fransa'da yayımlanan La Tribune gazetesinde yer alan habere göre, görüşmeler 120 adet A320, 20 adet A330 ve 10 adet A350 tipi uçakları kapsıyor. Airbus'tan 150 adet uçak alımını öngören anlaşmanın 2005 yılından bu yana Çin Hükümeti tarafından verilen en büyük siparişi kapsadığı belirtiliyor. Söz konusu siparişin Çin Devlet Başkanı Hu Jintao'nun Kasım ayında Fransa'yı ziyareti sırasında verilmesi bekleniyor.