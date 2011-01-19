Çin-ABD zirvesinin gündemi T24 dizisinde

T24 – “Son çeyrek yüzyılın en önemli buluşması” olarak nitelenen zirve ABD'de başladı. Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ABD'de Başkan Barack Obama ile buluştu. Soğuk savaş sonrası yeni küresel düzenin inşasında, Amerika tarafından kurulan ABD Doları'na dayalı finansal düzene meydan okuyan Çin ile 20. yüzyıldaki “tek süper güç” konumunu sürdürmekte zorlanan ABD arasındaki rekabet etkili olacak. T24 yazarı Vedat Özdan, bu tarihi zirvenin gündemini oluşturan arka plandaki gelişmeleri kaleme aldı. Özdan'ın “21. Yüzyıl Bu Zirveyle Başlıyor: Çin-ABD” başlığıyla kaleme aldığı yazı dizisi yarın T24'te başlıyor.



Çin Devlet Başkan Hu Jintao ile ABD Başkanı Barack Obama'yı buluşturan zirvenin arka planında “iki süper güç”ün rekabeti ve soğuk savaş sonrası yeni küresel düzenin inşasında tayin edici kriterleri belirleme çabası yatıyor. Obama, “ABD-Çin ilişkisi 21. Yüzyıl'a şekil verecek” derken, Çin'in eski süper güce meydan okuyan tavrını Devlet Başkanı Hu Jintao şu görüşlerle ifade ediyor:



- Soğuk savaş döneminin sıfır toplamlı oyun mantığını bitirmenin zamanı geldi.



- Yeni bir işbirliği dönemine girmemiz gerekiyor.



- Dolara bağlı uluslararası para sistemi soğuk savaş döneminin ürünüdür.



- ABD dolarının bu kadar enjekte edilmesi yanlış. Bir sınır konulmalı.





Vedat Özdan yazdı



Son olarak Güney Kore'nin başkenti Seul'de yapılan G20 zirvesini izleyen T24 yazarı Vedat Özdan, yeni küresel düzenin inşa edilmesinde tayin edici bir etkisi olan Çin-ABD rekabetinin unsurlarını ve pazarlığın nerelerde odaklandığını kaleme aldı. Özdan'ın yazısı dizisi, yarın T24'te başlayacak.





