Çin: ABD seçimlerine müdahale etme gibi bir niyetimiz yok

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin'in "kendisinin Kasım ayındaki seçimleri kaybetmesi için her şeyi yapacağını" söylemesinin ardından Çin, seçimlere müdahale etmeye niyetlerinin olmadığını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jeng Şuang, gazetecilere yaptığı açıklamada genel seçimlerin ABD'nin içişleri olduğunu ve Pekin'in bu durumun için sokulmaması gerektiğini ifade etti.

Şuang, "Umarız ABD halkı Çin'i seçim politikalarının içine çekmez" dedi.

Trump, çarşamba günü verdiği bir röportajda, "Çin benim bu seçimi kaybetmem için her şeyi yapacak" demiş ve Çin'in Demokrat rakibi Joe Biiden'ı desteklediğini iddia etmişti.Trump, buna gerekçe olarak kendi hükûmetinin Çin'e ticaret konusunda yaptığı baskıları gösterdi.