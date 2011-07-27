-ÇİN 9. UZAY ARACINI GÖNDERDİ ŞANGHAY (A.A) - 27.07.2011 - Çin yerli uydu navigasyon ve konumlandırma ağı programı çerçevesinde 9. uzay aracını gönderdi. Şinhua ajansı, mekiğin ülkenin kuzeybatısındaki Sıçüan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden Uzun Yürüyüş-3A tipi taşıyıcı roketlerle sabaha karşı gönderildiğini duyurdu. Çin, küresel konumlandırma sistemlerinde ABD'ye olan bağımlılığı kırmak için kendi uydu konumlandırma ağını 2000 yılında kurmaya başladı. Ülke, 2000-2003 yıllarında gönderdiği üç uzay aracıyla kendi bölgesel navigasyon sistemini kurmuştu. Beydou-1 olarak adlandırılan bu sistem başarılı olarak çalışmış ve 2008'deki Vınçuan depremindeki kurtarma çalışmalarında büyük bir rol oynamıştı. Ancak Beydou-1 sistemi ülkenin her geçen gün artan ihtiyacına cevap vermemiş, bu nedenle Beydou-2 bölgesel ve küresel navigasyon sistemi kurulmaya başlandı. Çin'de Nisan 2007'den bu yılın Nisan ayına kadar Çin Beydou-2 sistemini tamamlamak için toplam 35 uydunun bulunduğu 8 uzay aracı gönderildi.