Çin, 9 Uygur'u idam etti

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 Temmuz'da meydana gelen olaylara katıldıkları gerekçesiyle 9 Uygur'u idam etti.



Resmi yayın organı Çin Haber Servisi, bugün yayımladığı haberinde, idamların kısa süre önce infaz edildiğini duyurdu, ancak kesin tarih ve ayrıntılı bilgi vermedi.



Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de başlayan ve yaklaşık 200 kişinin ölümüne neden olan olaylarla ilgili olarak tutuklanan 9 Uygur'un, cinayet ve diğer suçlardan idam cezasına çarptırıldığı kaydedildi.



Bu arada Haber Servisi, bugün 20 kişi hakkında daha, 18 kişinin öldürülmesi ve diğer suçlardan dava açıldığını belirtti.



Çin'de 5 Temmuz olaylarından sonra yapılan yargılamalarda 12 kişi idam cezasına çarptırılmıştı.