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Dünya

Çin, 9 savaş uçağıyla Tayvan'ın hava sahasını ihlal etti

16 Eylül 2021 23:40

Tayvan, Çin'e ait 9 askeri uçağın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiğini bildirdi.

Taiwan News'da yer alan habere göre, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerinin, savaş uçakları, keşif uçağı ve havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarıyla dün ADIZ'ı ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Tayvan'ın, Çin'e ait 9 uçağın izlenmesi için, uçak gönderdiği ve füze sistemi konuşlandırdığı ifade edildi.

Çin, 15 Haziran'da 28 savaş uçağı, 5 Eylül'de de 19 savaş uçağıyla ADIZ'ı ihlal etmişti. (AA)

TayvanÇinhava sahası
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