Çin 5.6'yla sarsıldı; 43 kişi öldü, 100 bin kişi tahliye edildi

Çin'in güneybatısında Yunnan ve Guizhou eyaletlerini vuran 5.6 büyüklüğündeki depremde 43 kişi hayatını kaybetti. Deprem felaketinde en az 150 kişi yaralandı. 100 bin kişi de tahliye edildi.



Çin'in güneybatısında Yunnan ve Guizhou eyaletindeki kırsal kesimleri vuran depremde ilk belirlemelere göre, 43 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla insan da yaralandı.

Yunnan eyaleti sismoloji merkezi sözcüsü Cang Cünvey, büyüklükleri 4.8 ile 5.6 arasında değişen bir dizi depremin, Yunnan ve Guizhou eyaletinin kırsal kesimlerini vurduğunu söyledi. Cünvey ölümlerin, depremden en kötü etkilenen Yunnan eyaletinin Yiliang kasabasında meydana geldiğini belirtti.



Deprem kötü binaları vurdu



Şinhua haber ajansı da haberinde, 20 bin civarında evin yıkıldığını veya zarar gördüğünü ifade ederek, kırsal kesimlerde binaların genellikle kötü inşa edildiğine vurgu yaptı.

2008 yılında da Yunnan eyaletinin kuzeyindeki Siçuan'ı vuran depremde aralarında okulların da bulunduğu çok sayıda bina yıkılmış, yaklaşık 90 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgeye sivil savunma ekiplerinin sevk edildiği ve 100 binden fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.