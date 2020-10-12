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Koronavirüs

6 kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı; Çin'de 9 milyon nüfuslu şehir geneline test yapılacak

12 Ekim 2020 09:57

T24 Dış Haberler

Çin'in 9,4 milyon nüfuslu Qingdao kentinde 6 yeni Koronavirüs (Covid-19) vakasının çıkmasının ardından şehrin tamamına 5 gün içinde test yapılması kararı alındı. 

AFP'nin aktardığı habere göre, Çin'in kuzeydoğusunda bir liman kenti olan Qingdao'da dün 6 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Sağlık yetkilileri, 9,4 milyon nüfuslu şehirde herkese test yapılması kararı aldı.

Alınan karara göre, şehrin 5 bölgesine 3 gün içine, tamamına ise 5 gün içinde Koronavirüs testi uygulanacak. 

Çin'de daha önce de Koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı Vuhan'da toplu test yöntemi uygulanmıştı. 

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