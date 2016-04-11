Çin 2050'ye kadar dünya futbolunda süper güç olmayı planlıyor

Çin Halk Cumhuriyeti 2050 yılına kadar dünya futbolunda süper güç olmak için kapsamlı bir milli plan hazırladı.

30 yıla yayılan plana göre Çin 2030 yılına kadar Asya'nın en iyi futbol takımlarından birine sahip olmayı ve 2050 yılına kadar 30 milyonu çocuk olmak üzere 50 milyon futbolcu yetiştirmeyi hedefliyor.

Çin'in Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Çin Futbol Derneği, Spor Bürosu ve Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugün yayınlanan plan üç aşamadan oluşuyor.



İlk aşamaya göre 2020 yılına kadar futbolun temeli atılacak



Çin Futbolu için Orta ve Uzun Vadeli Kalkınma Planı isimli belgede "İnsanların bu spor için sahalarda oynama, zaman ve fon gibi ihtiyaçları karşılanmalı. Futbolun gelişimi okullarda hızlandırılacak. Futbolda uzmanlaşmış okulların sayısı 20 bine çıkacak ve futbol oynayan ilkokul ve orta okul öğrencilerinin sayısı 30 milyonu aşacak" denildi.

2021 ve 2030 yılları arasındaki ikinci aşamada ise Çin futbolunun sağlam temelleri olan bir spora dönüşmesi ve " Asya'da milli erkek takımı öne çıkarak, kadınlar takımı yeniden dünyadaki en güçlü takımlar arasında yer alarak spor endüstrisinin önemli bir lokomotifi haline gelmesi" öngörülüyor.



"En üst sınıf futbol ülkesi"



2050 yılına kadarki 20 yıllık son aşamada ise Çin'in "ülkedeki futbol gelişimini tamamlayarak dünyada en üst sınıf futbol ülkesi olma hedefini gerçekleştirmesi" planlanıyor.

BBC'nin Doğu Asya Editörü Celia Hatton Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in lider olmadan önce Çin'in Dünya Kupası'na katılması, bir Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasını ve kupayı kazanmasını istediğini söyledi.

Hatton Çin futbolunun rüşvet skandallarıyla sarsılması ve milli takımın dünyada 96. sırada olması nedeniyle bu hedeflerin fazla azimli olduğunu söylüyor.

Çin'de milli futbol planı çerçevesinde kısa vadede daha fazla insanı teşvik etmek için 60 bin futbol sahası inşa ya da restore edilecek. 100 Çin kentinde yerel futbol klüpleri kurulacak.

Çin'in süper lig takımları sadece bu yıl çoğu yabancı olmak üzere yeni oyuncularla anlaşma yaparak 360 milyon dolar harcamışlardı.



Şi futbol tutkunu



Çin Devlet Başkanı Şi Jinping 2012'de iktidara gelene kadar milli futbol takımını geliştrimek için herhangi bir plan yapmamıştı.

Çocukluğundan bu yana futbola tutkun olan Şi, defalarca gençlere ileri futbol eğitimi verilmesi ve oyun standartlarının yükseltilmesi çağrısı yapmıştı.

Çin'de geçen yıl futbol reformlarına yönelik bir talimat mecliste kabul edilmişti.

Çin'de erkekler milli takımı yalnızca 2002'de Dünya Kupası'na katılabildi. Kadınlar takımı ise 1995 yılındaki Dünya Kupası'nda dördüncü olmuştu.

Futbol Çin'de en çok izlenen sporların başında geliyor.