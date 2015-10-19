T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çin, 2009'dan bu yana en düşük büyümesini gerçekleştirdi

Ülke, yüzde 6.9 oranında büyüme gerçekleştirdi

19 Ekim 2015 16:10

Çin ekonomisi bugün açıklanan verilerde yüzde 6.9 ile küresel ekonomik krizin başlangıcı olan 2009 yılından bu yana en düşük büyüme oranını kaydetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Çinli liderler küresel piyasaları sürpriz yuan devalüasyonu ve sert iniş korkularını artıran borsa düşüşleri sonrası ekonominin kontrolleri altında olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Ekonomistler Çin ekonomisinin yüzde 6.8 büyümesini ve ikinci çeyreğin yüzde 7'lik oranının altına inmesini bekliyordu. 

 

6.2'lik büyümeden sonra en düşük seviye

 

Bu rakam aynı zamanda 2009 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen yüzde 6.2'lik büyümeden bu yana en düşük seviye olarak kayda geçti. Yine de birçok ekonomist Çin'deki yavaşlamanın aniden olmayacağını ve yavaş yavaş ortaya çıkacağını tahmin ediyor.

Çin'deki yavaş ekonomik büyüme küresel piyasaları da yakından etkileyecek. Dünyanın üretim üssü konumunda bulunan Çin'deki ekonomik yavaşlık global anlamda bir durgunluğa işaret etmesi açısından önem taşıyor. Sabah saatlerinde ise dolar/TL 2.90'nın hemen altında işlem görüyor.

ETİKETLER

çinbüyümekrizekonomien düşük seviyeküresel piyasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24