Çin, 2009'dan bu yana en düşük büyümesini gerçekleştirdi

Çin ekonomisi bugün açıklanan verilerde yüzde 6.9 ile küresel ekonomik krizin başlangıcı olan 2009 yılından bu yana en düşük büyüme oranını kaydetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Çinli liderler küresel piyasaları sürpriz yuan devalüasyonu ve sert iniş korkularını artıran borsa düşüşleri sonrası ekonominin kontrolleri altında olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Ekonomistler Çin ekonomisinin yüzde 6.8 büyümesini ve ikinci çeyreğin yüzde 7'lik oranının altına inmesini bekliyordu.

6.2'lik büyümeden sonra en düşük seviye

Bu rakam aynı zamanda 2009 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen yüzde 6.2'lik büyümeden bu yana en düşük seviye olarak kayda geçti. Yine de birçok ekonomist Çin'deki yavaşlamanın aniden olmayacağını ve yavaş yavaş ortaya çıkacağını tahmin ediyor.

Çin'deki yavaş ekonomik büyüme küresel piyasaları da yakından etkileyecek. Dünyanın üretim üssü konumunda bulunan Çin'deki ekonomik yavaşlık global anlamda bir durgunluğa işaret etmesi açısından önem taşıyor. Sabah saatlerinde ise dolar/TL 2.90'nın hemen altında işlem görüyor.