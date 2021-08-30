Çin, 18 yaşın altındakilerin online oyun oynayabileceği süreyi kısıtladı

T24 Dış Haberler

Çin denetim kurumu, 18 yaşın altındaki vatandaşların internette oyun oynayabileceği süreyi kısıtladı.

Devlet medyasının açıkladığına göre 18 yaşın altındakiler cuma günleri, hafta sonları ve tatillerde saat 20.00-21.00 arasında bir saat online oyunlar oynayabilecek.

Ulusal Basın ve Yayın Yönetimi, online oyun servislerine de kurallara uyulması için yeni düzenlemeler getirileceğini bildirdi.

Yeni düzenlemeden önce 18 yaşın altındakiler tatillerde 3 saat, diğer günlerde 1.5 saat online oyun oynayabiliyorlardı.

Kararın internet üzerinden oynanan oyunlara bağımlılığı önlemek için alındığı belirtildi.