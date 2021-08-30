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Dünya

Çin, 18 yaşın altındakilerin online oyun oynayabileceği süreyi kısıtladı

Çinli çocuklar, tatil günlerinde 1 saat internet üzerinden oyun oynayabilecek

30 Ağustos 2021 14:32

T24 Dış Haberler

Çin denetim kurumu, 18 yaşın altındaki vatandaşların internette oyun oynayabileceği süreyi kısıtladı. 

Devlet medyasının açıkladığına göre 18 yaşın altındakiler cuma günleri, hafta sonları ve tatillerde saat 20.00-21.00 arasında bir saat online oyunlar oynayabilecek. 

Ulusal Basın ve Yayın Yönetimi, online oyun servislerine de kurallara uyulması için yeni düzenlemeler getirileceğini bildirdi.

Yeni düzenlemeden önce 18 yaşın altındakiler tatillerde 3 saat, diğer günlerde 1.5 saat online oyun oynayabiliyorlardı. 

Kararın internet üzerinden oynanan oyunlara bağımlılığı önlemek için alındığı belirtildi.

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