Çin, 12 bin vatandaşını tahliye etti

T24 - Pekin yönetimi, Libya'daki olayların ardından yaklaşık 12 bin Çin vatandaşını tahliye ettiğini açıkladı. 12 binden fazla Çinlinin Atina'daki Çin Büyükelçiliği'nin girişimleri sonucu kiralanan iki Yunan okyanus gemisiyle Libya'dan tahliye edildiği kaydedildi.

Çin yönetimi, Libya'da bulundan yaklaşık 30 bin vatadaşının tahliyesi için 450 charter seferi ve Yunanistan'dan kiralanan 2 adet gemiyle tahliyeleri sürdürüyor. Çin Deniz Kuvvetleri'ne ait bir savaş gemisi de tahliyeler için Libya'ya doğru yola çıktı. Çin yönetiminin bir iki hafta içinde tüm vatadaşlarını tahliye etmesi bekleniyor.

Pekin'deki olağan basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ma Zhaoxu, Mısır'daki Çin Büyükelçiliği'nin Libya'dan karayoluyla gelen 400 Çinli'yi kabul ettiğini söyledi. Bir soru üzerine Ma, Çin'in kendi vatandaşlarını kurtarmak için bazı ülkelerle işbirliği yaptığını belirtti ancak bu ülkelerin isimlerini vermekten kaçındı.

Libya'daki Çinlileri kurtarmak üzere içinde hükümet yetkililerinin de bulunduğu ilk Çin tahliye uçağının Atina aktarmalı olarak bu sabah Trablus havaalanına vardığı kaydedildi. Bu sabah ayrıca ikinci tahliye uçağı olan Air China'ya ait A330-200 tipi yolcu uçağı da Pekin'den Kahire'ye gitmek üzere havalandı.

Daha önce Çin medyasına yansıyan haberlere göre, çartır uçakların yanında, Çin'in Yunanistan ve Malta'daki Büyükelçilikleri 4 okyanus gemisi kiraladı. Kahire'deki Çin Büyükelçiliği de Libya'daki Çinlileri tahliye etmek için 100 otobüs kiraladı.

Dışişleri Sözcüsü Ma, BM Güvenlik Konseyi'nde 22 Şubat'ta Libya'daki gelişmelerle ilgili bilgilerin değerlendirildiği kapalı bir görüşmede Çin'in, Libya'da toplumsal istikrarın bir an önce yeniden sağlanması, bu ülkedeki yabancıların güvenlikleri ile yasal hak ve çıkarlarının korunması ve yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesine ilgili taraflarca kolaylık sağlanması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Libya'daki Çin vatandaşlarının tahliyesinde kullanılmak üzere bu ülkeye acil yardım malzemeleri gönderildi. Çin Ticaret Bakanlığı, Air China ile yapılan yardım malzemeleri arasında 10 ton gıda, 4.5 ton içme suyu, 2 bin adet el feneri ve sık kullanılan bazı ilaçların yer aldığını açıkladı.



