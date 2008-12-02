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Ekonomi

Çimsa üretime ara verdi

Çimsa Çimento, Eskişehir fabrikasında ikinci üretim hattında 2 Ocak 2009 tarihine kadar üretime ara verdiğini duyurdu.

02 Aralık 2008 02:00

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş, Eskişehir fabrikasında ikinci üretim hattında 2 Ocak 2009 tarihine kadar üretime ara verdiğini duyurdu.

Çimsa'dan Borsaya yapılan açıklamada, klinker stoklarını azaltmak amacıyla, şirketin Eskişehir Çimento fabrikasındaki mevcut iki üretim hattından ikinci üretim hattındaki üretim faaliyetlerinin 2 Ocak 2009 tarihine kadar geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Duruş, şirketimizin sürekliliğini etkileyecek bir duruş olmamakla birlikte, durdurulan hattın şirketin şirketimiz günlük üretimi içindeki payı yüzde 16 oranında olup, bugünkü piyasa şartlarına göre satışlara etkisi yoktur. Stoklar makul seviyeye düştüğünde üretim yeniden başlayacaktır."

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