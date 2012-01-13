-Cimnastikteki tarihi başarı ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - Cimnastik Federasyonu Başkanı Atilla Örsel, İngiltere'de yapılan 2012 Londra Olimpiyatları Artistik Cimnastik eleme müsabakalarında olimpiyatlara gitmeye hak kazanan sporcu Göksu Üçtaş ile antrenör Mergül Güler'i kutladı. Örsel, yaptığı açıklamada, Üçtaş'ın 7-12 Ocak tarihlerinde Londra'da yapılan 2012 Olimpiyat Oyunları Artistik Cimnastik eleme müsabakalarında olimpiyat kotası aldığını anımsatarak, şunları kaydetti: ''Cumhuriyet tarihinde cimnastikte ilk defa olimpiyat oyunlarında yer alacak olan sporcumuzu, antrenörümüz Mergül Güler'i, kafile başkanımız başkan vekili Tolga Akgün'ü ve uluslararası hakemimiz, bayanlar hakem kurulu başkanımız Yrd. Doç. Dr. Özgür Mülazımoğlu Ballı'yı kutlar, sonucun milletimize ve camiamıza hayırlı olmasını dilerim.''