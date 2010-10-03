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Spor

CİMNASTİKTE 3 MADALYA BİRDEN ANKARA (A.A)

03 Ekim 2010 15:06

-CİMNASTİKTE 3 MADALYA BİRDEN ANKARA (A.A) - 03.10.2010 - Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş, Dünya Kupası'nda 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı. Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde sona eren Dünya Kupası müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden Üçtaş, yerde altın, denge ve atlama aletlerinde ise gümüş olmak üzere 3 madalya birden elde etti. Geçen yıl Akdeniz Oyunları'nda, bayanlar atlama masasında Türkiye'ye tarihindeki ilk gümüş madalyayı kazandıran Üçtaş, bu yıl da Katar'daki Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda yer serisinde bronz madalya kazanmıştı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 4. sınıf öğrencisi olan Üçtaş, antrenör Mergül Güler ile çalışıyor.

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