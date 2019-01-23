CİMER yanıtladı: Gebze-Halkalı hattı ne zaman açılacak?

T24 Haber Merkezi

Açılışı sürekli ertelenen Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın “2019’un ilk çeyreğinde açılacağı” bildirildi.

2019'un yılın ilk aylarında açılması planlanan Gebze-Pendik-Ayrılıkçeşme-Sirkeci-Zeytinburnu-Bakırköy-Halkalı güzergahındaki banliyö hattıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yöneltilen soruya cevap geldi.

8 yıldır İstanbullunun beklediği hattın “2019’un ilk çeyreğinde açılacağı” ifade edildi.

CİMER’e yapılan başvuruya Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından verilen cevap şöyle:

“Gebze Halkalı Banliyö Hatlarını iyileştirme projesi CR3 Tamamlanma aşamasında olup 2019 yılı ilk çeyreğinde Test, Devreye Alma, ve Sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra işletmeye açılması planlanmaktadır.”