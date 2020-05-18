CİMER’den velilere ‘ücret iadesi’ önerisi: Tüketici Hakem Heyeti'ne gidin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) velilere, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin kullanmadığı servis ücretlerinin iadesi için tüketici hakem heyetlerine başvurmalarını önerdi.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, CİMER, mağdur veliye 6502 Sayılı Kanun kapsamında bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde iki kurumun yetkili kılındığını anlatarak, “Bunlar, illerde oluşturulan tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleridir. Halen Tüketici Mahkemesi oluşturulmayan yerlerde ise genel görevli Asliye Hukuk Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi sıfatıyla görev yapmaktadır” dedi.

Söz konusu mahkemelerde açılacak davaların her türlü resim ve harçtan muaf olduğuna dikkat çekilen yanıtta velilere şu önerilerde bulunuldu:

“ İl ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararlar tarafları bağlar. Taraflar, bu karara karşı 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici hakem heyetine başvuru yapılamayacağından tüketici mahkemelerine başvuru yapılması zorunludur. Mal veya hizmeti satın aldığınız yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya tüketici mahkemesine fatura, satış fişi, sözleşme gibi belgelerle birlikte başvurmanız gerekmektedir.”