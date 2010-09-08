-ÇİMENTO FABRİKASI'NDA PATLAMA KONYA (A.A) - 08.09.2010 - Konya Çimento Fabrikası'nda gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada 3 işçi ağır yaralandı. Merkez Selçuklu ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Konya Çimento Fabrikası'nda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonrası meydana gelen alevlerin arasında kalan işçiler Cemal Savcı, Aziz Teke ve Fatih Develi yaralandı. Yaralılardan Aziz Teke ve Fatih Develi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Cemil Savcı ise Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarında ağır derecede yanıklar bulunan işçilerden Cemil Savcı Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesine, Aziz Teke ise Kayseri Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.