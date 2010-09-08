T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÇİMENTO FABRİKASI'NDA PATLAMA  KONYA (A.A) 

08 Eylül 2010 12:55

-ÇİMENTO FABRİKASI'NDA PATLAMA  KONYA (A.A) - 08.09.2010 - Konya Çimento Fabrikası'nda gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada 3 işçi ağır yaralandı.  Merkez Selçuklu ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Konya Çimento Fabrikası'nda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.  Patlama sonrası meydana gelen alevlerin arasında kalan işçiler Cemal Savcı, Aziz Teke ve Fatih Develi yaralandı. Yaralılardan Aziz Teke ve Fatih Develi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Cemil Savcı ise Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.  Vücutlarında ağır derecede yanıklar bulunan işçilerden Cemil Savcı Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesine, Aziz Teke ise Kayseri Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24