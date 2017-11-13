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Çimento yüklü TIR'da 838 saka kuşu ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Suriye sınırındaki Karkamış Sınır Kapısı'nda, arama yapılan TIR'da 838 saka kuşu ele geçirildi

13 Kasım 2017 15:37

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'in Suriye sınırındaki Karkamış Sınır Kapısı\'nda, arama yapılan TIR\'da 838 saka kuşu ele geçirildi. Kuşlar doğaya salınırken, TIR sürücüsüne 420 bin lira para cezası kesildi.
Karkamış Gümrük Kapısı\'nda bulunan Gümrük Muhafaza görevlileri, Suriye\'nin Cerablus kentine çimento taşıyan bir TIR\'ı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada TIR\'ın dorsesindeki çimento torbalarının altına gizlenmiş kafeslerde 838 saka kuşu bulundu. Hileli avlanma yöntemiyle yakalandığı belirlenen ve Suriye\'ye götürülmek istenirken ele geçirilen saka kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından doğal yaşama salındı. İsmi açıklanmayan TIR sürücüsüne ise \'Kara Avcılığı Kanunu\'na muhalefet suçundan 420 bin lira idari para cezası uygulandı.

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