Çimento sektöründe yüzde 5 büyüme tahmini

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı Şefik Tüzün, üretimde dünya 4\'üncüsü ve Avrupa 1\'incisi olduklarını belirterek, Türk çimento sektörünün yıl sonu itibariyle büyüme oranı hedefinin, yüzde 4-5 civarında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Çimento sektörünün Türkiye ve dünyadaki önemli temsilcileri, Antalya\'da bir araya geldi. Çimento teknolojisindeki son gelişmelerin paylaşıldığı ve iki yılda bir düzenlenen \'TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi\'nin 14\'üncüsü, 10-13 Ekim tarihlerinde Serik İlçesi\'ne bağlı bir otelde başladı. Etkinliğe, birçok ülkeden üst düzey sektör yöneticileri de katıldı. Seminerde, alternatif yakıt ve hammadde kullanımı, enerji optimizasyonu ve yenilenebilir enerji kullanımı konuları ele alındı.

TÇMB Başkanı Tüzün, Türk çimento sektörünün bugün üretimde Avrupa\'da birinci, dünyada ise dördüncü olduğunu söyledi. Tüzün, Türk çimento sektörünün, 54\'ü entegre, 18\'i öğütme ve paketleme tesisi olmak üzere toplam 72 çimento üretim tesisiyle faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 18 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını dile getirdi.

500 MİLYON DOLAR İHRACAT

Sektörün klinker kapasitesinin 2016 yıl sonu itibariyle 80 milyon ton olduğunu anlatan Tüzün, “Bu rakamın planlanan kapasite artışlarıyla yılsonunda 82,5 milyon ton, 2018 yılsonunda ise 85 milyon ton, eşdeğer çimento kapasitesinin ise 110 milyon ton olması beklenmektedir. 2017\'nin 7 aylık verilerine baktığımızda sektör büyümesinin yüzde 2\'ler seviyesine geldiğini ve yılsonu büyümesinin ülke büyümesine paralel olarak yüzde 4-5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. İhracatta da 500 milyon dolar ile ilk 7 ülke arasında yer alan çimento sektörümüz 100\'ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirerek küresel pazardaki gücünü her geçen gün artırmaktadır. 2016 yılı iç satış 68,2 milyon ton, kişi başı tüketim 854 kg, toplam ihracat 11,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir\" dedi.

ÇEVRESEL SORUMLULUK BİLİNCİ

Türk çimento sektörüne yol gösteren ilkenin; çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilirlik olduğuna dikkat çeken Başkan Tüzün, “Bu sebeple, Türk çimento sektörü ekonomik büyümesine devam ederken çevresel sorumluluklarının bilincinde olarak sürdürülebilir büyümenin yaygınlaştırılmasında öncü sektör konumuna gelmiştir. Çevre konusunda izlediği proaktif yaklaşım ile tüm çevre izinlerini tamamlamış bir sektördür. Ürün kalitesi, çevre ve iş güvenliği konularında Avrupa standartları doğrultusunda çalışarak, çevre güvenliğini öncelik olarak gören bir otokontrol sistemine sahip olan sektörümüz, sürdürülebilir büyümenin yaygınlaştırmasında öncü rolünü devam ettirmektedir\" diye konuştu.

ATIKLAR, ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞÜYOR

Enerji kaynaklarının etkili kullanılması konusunda da en yeni teknolojileri kullanarak, yenilenebilir enerji kullanımını artırdıklarını anlatan Tüzün, şöyle devam etti:

“Bugün fabrikalarımız, teşvik almadan 400 bin hanenin günlük elektrik tüketimine karşılık gelecek elektriği çimento tesislerindeki WHR (Atık Isıdan Elektrik Üretimi) teknolojisiyle üretiyor. Keza sektör olarak atıkları yakıt, hammadde ve katkı olarak kullanma konusunda büyük bir atılım ve işbirliği içindeyiz. Atığın var olmadığı veya minimize edildiği, bir üretim prosesinden çıkan atığın bir başka proseste hammadde veya katkı olarak kullanılacağı bir dünya düzeninin kurulabileceğine inanıyoruz. Sektörümüzün bu çabaları iklim değişikliği ile mücadele programı çerçevesinde ülke taahhütlerimize de olumlu katkı sağlamaktadır.\"

MOSKOVA\'DA 5 BİNİN ÜZERİNDE ESKİ BİNA YIKILIYOR

Rusya\'nın yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle çimento üretimi ve tüketiminde düşüş yaşadığını belirten Rus İnşaatçılar Birliği Çimento Komitesi Başkanı Eduard Bolshakov, Rusya\'da bu yıl Ocak-Ağustos aylarında 927 bin Ruble\'lik mortgage kredisi dağıtıldığını ve geçen yıla göre yüzde 16\'lık artış olduğunu kaydetti. Rusya\'da mortgage kredilerinin, yeni projelerle daha da artırılacağını belirten Bolshakov, Rusya\'da inşaat sektöründe planlanan yeni projeleri de anlattı. Bu projelerde, Türkiye ile iş birlik yapılabileceğini de aktaran Bolshakov, Kırım Adası ile ana karayı birleştirecek ana köprü ve Moskova-St. Petersburg arasındaki otoyol projelerinin büyük projeler olduğunu söyledi. En büyük projenin ise Moskova\'da uygulanacak renovasyon programı olduğunu belirten Bolshakov, “Moskova\'da kanuna göre 5 binin üzerinde konut yıkılacak ve 16 milyon metrekarelik arazi ortaya çıkacak. Bunlar SSCB döneminde 1960\'lı yıllarda sanayi konutları olarak inşa edilen yapılar. Bu alanda yüksek yapılarla birlikte bunların yenileri inşa edilecek. Bu projeyle çimento da dahil temel yapı malzemelerinde araştırma söz konusu olacaktır. Çimento tüketiminde Rusya önümüzdeki yıllarda büyük bir artışa işaret etmektedir. Türkiye ile sektörde işbirliğinin artacağını düşünüyoruz\" diye konuştu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ ÜRETİCİSİ

Hindistan\'da, çimento sektörünün son yıllarda büyüdüğünü belirten Hint Çimento ve Yapı Malzemeleri Ulusal Konseyi Eş Direktörü S.K. Breja, Hindistan\'ın global çimento sektöründe yüzde 7\'lik payla dünyada ikinci sırada olduğunu kaydetti. Yıllık çimento üretiminin 125 milyon ton olduğunu belirten Breja, 280 milyon tona eş değer üretim kapasitesi ve tesislerin yüzde 99\'unun da çevreye duyarlı olduğunu anlattı. Breja; endüstriyel, zirai ve diğer atıkların da çevreye olumsuz etilerinin bertaraf edilerek, geri kazandırıldığını aktardı.

\'ÇOK FAZLA İNŞAAT YAPTIK, ŞİMDİ BORCUNU ÖDÜYORUZ\'

İtalya Çimento Birliği CEO\'su Giuseppe Schlitzer, Avrupa 2008\'de yaşanan ekonomik krizden İtalya\'nın da etkilendiğini ve ciddi miktardaki borçlar nedeniyle yatırımlarda kesintiye gidildiğini söyledi. GSMH\'nin 2008\'in altında seyrettiğini belirten Schlitzer, “Bu da çimento ve inşaat sektörünü etkiliyor. İnşaat yatırımının çok düşük seyrettiği bir dönemdeyiz. Son birkaç yıldır İtalya\'da siyasi istikrarsızlık da gündemde. Bu da özellikle yatırımları olumsuz etkiliyor. İnşaat sektöründeki gerileme 12 yıldır devam ediyor. Kriz öncesinde bizler çok fazla inşaat yaptık ve şimdi de bunun borcunu ve bedelini ödüyoruz. Çimento sektöründe de yüzde 60\'lık daralma yaşandı. 2006\'da 48 milyon tonken 18-19 milyon tona kadar düştü. Zaten 48 milyon tona bundan sonra hiçbir zaman ulaşamayacağız\" diye konuştu.

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