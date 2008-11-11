T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Çimen PC'ye basmayın!

Doğa-teknoloji birleşimi ürünlere sıradışı bir örnek; güneş enerjisiyle çalışan füturistik kablosuz bilgisayar Çimen PC.

11 Kasım 2008 02:00

Gelecekte yeşil alanlara duyulacak ihtiyacın artacağını öngören endüstriyel tasarımcılar, karbon salınımını azaltan motorlardan sonra şimdi de hem doğaya daha az zarar veren üretim süreçleri hem de daha az elektrik ihtiyacı bulunan bilgisayarlar üzerinde çalışıyor.

Bu tasarımcıların başında gelen David Veldkamp, yeşilleşme akımının öncülerinden ve Çimen PC fikrinin de yaratıcısı. Fotoğrafta gördüğünüz beyaz kısım aslında bir bilgisayar ve bütün elektrik ihtiyacını üzerine yerlerştirilen çimen formundaki güneş panellerinden alıyor. Tamamen doğal malzemelerden üretilen çimen formlu bu güneş panellerinden saatte 60 Watt'lık enerji elde etmek mümkün oluyor.

El de edilen bu enerji de her çimenin kökünde bulunan akülerde tutuluyor. Bu çimenler de istenildiği zaman sökülebilecek formda üretilmiş. Tamamen kablosuz olarak tasarlanan Çimen PC kendi enerjisini de üretebildiği için taşınabilirlik konusunda sınır tanımıyor.

Çimen PC'nin ilginç özelliklerinden birisi de fan kullanılmamış oluşu. Çimenler arasında oluşan hava akımı sistemin serin tutulabilmesi için yeterli geliyor. Bilgisayarın fansız oluşu elektrik ihtiyacının da belirli ölçüde azalmasını sağlıyor.

Çimen PC'nin en zayıf yanları ise saatte üretilen 60 Watt'lık güçle çalıştırılabilecek sistemin hız ve görsellik açısından büyük ölçüde feragat etmek gerekiyor. Aynı zamanda güneş enerjisiyle çalışan ürünü günbatımından sonra yada güneş görmeyen bir odada kullanmak mümkün değil.

Bu kadar yeşillik arasına biraz da çiçek olsun isterseniz imdada Power Flower güneş paneli yetişiyor. Papatya şeklindeki enerji paneli güneş ışıkllarının toplanması konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24