Çimen PC'ye basmayın!

Gelecekte yeşil alanlara duyulacak ihtiyacın artacağını öngören endüstriyel tasarımcılar, karbon salınımını azaltan motorlardan sonra şimdi de hem doğaya daha az zarar veren üretim süreçleri hem de daha az elektrik ihtiyacı bulunan bilgisayarlar üzerinde çalışıyor.



Bu tasarımcıların başında gelen David Veldkamp, yeşilleşme akımının öncülerinden ve Çimen PC fikrinin de yaratıcısı. Fotoğrafta gördüğünüz beyaz kısım aslında bir bilgisayar ve bütün elektrik ihtiyacını üzerine yerlerştirilen çimen formundaki güneş panellerinden alıyor. Tamamen doğal malzemelerden üretilen çimen formlu bu güneş panellerinden saatte 60 Watt'lık enerji elde etmek mümkün oluyor.



El de edilen bu enerji de her çimenin kökünde bulunan akülerde tutuluyor. Bu çimenler de istenildiği zaman sökülebilecek formda üretilmiş. Tamamen kablosuz olarak tasarlanan Çimen PC kendi enerjisini de üretebildiği için taşınabilirlik konusunda sınır tanımıyor.



Çimen PC'nin ilginç özelliklerinden birisi de fan kullanılmamış oluşu. Çimenler arasında oluşan hava akımı sistemin serin tutulabilmesi için yeterli geliyor. Bilgisayarın fansız oluşu elektrik ihtiyacının da belirli ölçüde azalmasını sağlıyor.



Çimen PC'nin en zayıf yanları ise saatte üretilen 60 Watt'lık güçle çalıştırılabilecek sistemin hız ve görsellik açısından büyük ölçüde feragat etmek gerekiyor. Aynı zamanda güneş enerjisiyle çalışan ürünü günbatımından sonra yada güneş görmeyen bir odada kullanmak mümkün değil.



Bu kadar yeşillik arasına biraz da çiçek olsun isterseniz imdada Power Flower güneş paneli yetişiyor. Papatya şeklindeki enerji paneli güneş ışıkllarının toplanması konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyor.

